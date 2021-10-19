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Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с ковидом

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Глава Минздрава оценил ситуацию с ковидом по субъектам РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной эпидемиологической обстановкой из-за ковида. Во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве спикер поделился статистикой по числу зараженных.

Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской области, Тюменской области и Татарстане.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко, регионы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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