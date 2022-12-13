Глава Минздрава РФ также оценил необходимость профилактических осмотров детей на этих территориях.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра". В ходе оперативного совещания при правительстве и главе государства Владимире Путине чиновник отметил, что девять несовершеннолетних пациентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с жизнеугрожающими заболеваниями уже обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

Также хочу отметить, что "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт пояснил, что в связи с поручением президента РФ, Минздрав проводит профилактические медицинские осмотры детей в новых субъектах страны. На текущий момент медики проверили состояние здоровья у более чем 110 тысяч детей. Вся работа будет завершена к концу учебного года. Михаил Мурашко пояснил, что более 50% диагнозов являются впервые установленными. Он отметил, что пациенты нуждались в таких осмотрах квалифицированными специалистами. Порядка 17 тысяч детей взято на диспансерное наблюдение, около 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационарах.

Мурашко сообщил, что в новые регионы РФ поставили лекарства более чем на 7,5 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России