Мурашко сообщил, что в новые регионы РФ поставили лекарства более чем на 7,5 млрд рублей

Глава Минздрава рассказал об итогах работы за 2022 год.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко сообщил, что в новые регионы страны (Запорожскую и Херсонскую области, Луганскую и Донецкую народную республику) чиновники уже поставили лекарства более чем на 7,5 млрд рублей. Соответствующей информацией с коллегами из правительства на оперативном заседании при участии главы государства Владимира Пути на поделился Михаил Мурашко. Он отметил, что в указанный перечень попали и препараты, которые необходимы для пациентов с ВИЧ_инфекцией, туберкулезом.

Осуществляем поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, более чем на 7,5 млрд поставлено, последние поставки завершены в декабре прошлого года, в том числе для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В новых регионах РФ более 1,5 тыс. детей получили медпомощь в рамках профосмотров.

Фото и видео: Правительство России