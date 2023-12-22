Мурашко посетил несколько больниц в Луганске и встретился с главой ЛНР

Глава Минздрава прибыл с визитом в ЛНР.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко посетил город Луганск с рабочим визитом. Чиновник проверил гработу нескольких местных медицинских учреждений, в том числе Луганского онкологического диспансера. Также высокопоставленный гость пообщался с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Мы в прошлом году стартовали с программой уже поддержки развития медицинских учреждений. Первое оборудование уже поставлено, смонтировано. Сейчас будут дальнейшие поставки, совершенствование системы оказания медицинской помощи. Михаил Мурашко на встрече с врачами ЛНР

Уточним, что министр здравоохранения России совместно с главой ЛНР, министром здравоохранения республики и главным врачом республиканского диспансера посетили отделение лучевой диагностики. В этом учреждении в 2023 году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии. Дополнительно делегация посетила отделение лучевой терапии. Там эксперты осмотрели блок телегамматерапии.

Жителям Херсонской области с 1 марта выдали около 200 тыс. полисов ОМС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости