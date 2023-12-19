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Жителям Херсонской области с 1 марта выдали около 200 тыс. полисов ОМС

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Анна Литвиненко оценила ситуацию в сфере здравоохранения нового региона РФ.

Около 200 тысяч медицинских полисов ОМС власти выдали жителям Херсонской области с 1 марта 2023 года. Соответствующее заявление местным журналистам директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Херсонской области Анна Литвиненко. Чиновница заметила, что пункты выдачи документом сейчас работают во всех профильных учреждениях здравоохранения нового российского региона и филиалах МФЦ.

Мы начали выдавать полисы с 1 марта 2023 года, и на сегодняшний день мы обеспечили полисами 193 тыс. человек. Это взрослые и дети. Продолжаем эту работу.

Анна Литвиненко, глава терфонда ОМС

Напомним, что глава министерства по здравоохранению России Михаил Мурашко ранее сообщил общественности о том, что до конца 2023 года в новых регионах не нужно будет предъявлять полисы ОМС для получения бесплатной медицинской помощи. Вице-премьер страны Татьяна Голикова упоминала о том, что жители четырех субъектов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами, чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС. 

Бюджет Территориального фонда ОМС увеличили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Владимир Бондаренко/Елизавета Демидова

Теги: анна литвиненко, новые регионы, омс, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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