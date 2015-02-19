Мурашко: число новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2024 году уменьшилось на 11%

Глава Минздрава России сообщил о статистике по заболеванию.

Ежегодный тренд на снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции на российской территории сохраняется в текущем году, в 2024 году таких случаев отмечено на 11 процентов меньше, чем было зарегистрировано годом ранее. Соответствующее заявление сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко, выступая перед журналистами. Глава профильного ведомства из федерального правительства отметил, что в прошлом году речь шла о менее 48,5 тысячах пациентах без учета новых регионов страны. Также известно, что охват антиретровирусной терапией на конец 2024 года составил почти 90,5 процентов. Таким образом этот уровень превысил целевой показатель государственной Стратегии почти на 3 процентных пункта.

Охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%. Этот результат свидетельствует о том, что Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Напомним, что 1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Официальная дата провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Целью медицинского события является привлечение внимания мировой общественности к необходимости борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита у человека.

