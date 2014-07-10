Мурашко: Продолжительность жизни россиян к 2030 году может увеличиться до 78 лет

Глава Минздрава России выступил в Госдуме.

Продолжительность жизни россиян к 2030 году может увеличиться до 78 лет. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе страны сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник выступил на правительственном часе в нижней палате парламента от 23 ноября.

Смертность снизилась, показатели достигли доковидного уровня. Особую роль в этом сыграли качество и доступность медицинской помощи прежде всего в первичном звене. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В Петербурге ЗакС предложил МВД и Минздраву чаще обмениваться данными о пациентах ПНД.

Фото и видео: YouTube / Дума ТВ