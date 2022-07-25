Муниципальными довыборами в Петербурге займутся ТИК

Довыборы будут проходить под контролем Горизбиркома.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал "Петербургскому дневнику", как в городе пройдут довыборы в муниципалитеты. Их будут проводить не муниципальные избиркомы, а территориальные.

На данный момент на довыборы зарегистрировались 260 кандидатов, из них 102 – самовыдвиженцы, 158 – кандидаты от избирательных объединений. Вакантными являются 38 мест.

Я дал комиссиям жесткие установки по работе с выдвижением кандидатов и их регистрацией. Мы сделали так, чтобы Горизбирком напрямую контролировал все территориальные комиссии, которые занимаются выборами. И пока все проходит в рамках закона. Максим Мейксин.

Ранее в Центризбиркоме были недовольны тем, как прошли муниципальные выборы в 2019 году. По мнению нового председателя, часть системных проблем уже удалось устранить. Он считает, что с учетом высокого профессионализма нового состава комиссии и изменений в законодательстве работу удастся провести корректно.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия