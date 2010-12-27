Места для выгула собак в Петербурге будут выбирать муниципалы

В Смольном концепцию законопроекта поддержали.

В ЗакСе Петербурга депутаты Денис Четырбок и Роман Коваль предложили определить полномочия правительства города и муниципальных властей в сфере обращения с животными. Об этом сообщают городские СМИ.

Комитеты Смольного хотят сделать ответственными за создание и работу приютов для животных, а органы местного самоуправления смогут самостоятельно решать, где стоит делать места для выгула собак. Депутаты считают, что муниципальные депутаты лучше знают свои районы и смогут лучше определить, где такие площадки делать можно, а где нельзя.

В Смольном концепцию законопроекта поддержали.

Фото: Piter.TV