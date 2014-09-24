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Депутаты Петербурга призвали привлечь Росгвардию для уборки снега
Сегодня, 11:42
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nastya960

Депутаты Петербурга призвали привлечь Росгвардию для уборки снега

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Авторы инициативы считают, что в Петербурге плохо обстоят дела с уборкой снега, а "лопата лучше дубинки".

В Петербурге депутаты МО "Гавань" предложили губернатору Александру Беглову привлечь Росгвардию к уборке снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель главы МО "Гавань" Сергей Кузин.

Авторы инициативы считают, что в Петербурге плохо обстоят дела с уборкой снега. Плохо убранные дороги приводят к ДТП, пробкам и создают трудности для пешеходов. Обращение к губернатору заканчивается словами "лопаты лучше дубинок".

По словам Кузина, губернатор Петербурга мог бы переадресовать данное обращение главе ведомства Виктору Золотову. Ответ депутат сможет получить в течение 10 дней.

В Петербурге выпало более 10 сантиметров снега.

Фото: Piter.tv
Скриншот: Telegram/ Канал дяди Сережи

 

Теги: мо гавань, сергей кузин, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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