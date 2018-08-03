Мультимедийный аттракцион "Бермудский треугольник"

Мультимедийный театр Game Diving подарит вам и вашему ребенку незабываемый выходной.

Маленькие участники аттракциона отправляются в путешествие по Амазонке и оказываются в "Лава Озере". Однако в самый неподходящий момент в яхте происходит поломка, и скоро начнётся извержение вулкана! Приходится маневрировать между воронками, случайно оказаться в Греции и попробовать отыскать обратный путь. Маленькие и взрослые будут в восторге от такого путешествия. После аттракциона всех ждет праздничный пир.

Адрес: ул. Курская 28/32

Цена: от 340 рублей за одного человека.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: http://kak-zdorovo.ru/detskij-teatr-attrakcion



