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Мультимедийный аттракцион "Бермудский треугольник"
Сегодня, 10:00
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alexandra08

Мультимедийный аттракцион "Бермудский треугольник"

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Мультимедийный театр Game Diving подарит вам и вашему ребенку незабываемый выходной.

Маленькие участники аттракциона отправляются в путешествие по Амазонке и оказываются в "Лава Озере". Однако в самый неподходящий момент в яхте происходит поломка, и скоро начнётся извержение вулкана! Приходится маневрировать между воронками, случайно оказаться в Греции и попробовать отыскать обратный путь. Маленькие и взрослые будут в восторге от такого путешествия.  После аттракциона всех ждет праздничный пир.

Адрес: ул. Курская 28/32

Цена: от 340 рублей за одного человека.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: http://kak-zdorovo.ru/detskij-teatr-attrakcion


 

Теги: аттракцион, бермудский треугольник, мультимедийный аттракцион
Категории: Куда сходить в Петербурге, Спорт,

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