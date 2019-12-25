Муфтий Петербурга призвал пожилых горожан молиться дома

Также стоит воздержаться от объятий и рукопожатий после намаза.

Муфтий Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель Санкт-Петербургской Соборной мечети Равиль-Хазрат Панчеев посоветовал пожилым людям временно отказаться от посещения мечетей и молиться дома. Его слова передала пресс-служба администрации города.

Муфтий напомнил, что необходимо ежедневно убирать помещения мечетей, молельных домов и прилегающих территорий, тщательно мыть руки, соблюдать правила личной гигиены, а также желательно воздержаться от поездок в другие страны. Подолгу задерживать в мечетях тоже не стоит, отметил Равиль-Хазрат Панчеев.

Людям с повышенной температурой и признаками простуды вход в мечети и молельные дома запрещен. Также это касается тех, кто был за границей менее трех недель назад.

Кроме того, духовный лидер мусульман Северо-Запада рекомендовал имамам сократить длительность пятничной проповеди, а верующим после намаза избегать телесного контакта с другими.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вакцина от коронавируса прошла первую фазу.

Фото: vk.com/dumspb