Мстительный водитель "Рендж Ровера" снес ногой зеркало "провинившемуся" автомобилю

На Выборгском шоссе агрессивный водила разбил женщине боковое зеркало на автомобиле.

В Выборгском районе недовольный водитель “Рендж Ровера” решил проучить автоледи путем нанесения ее машине повреждений.

Сообщается. что на Выборгском шоссе около дома номер 33 иномарка нарушителя начала подпирать автомобиль пострадавшей. Женщина уступила дорогу, но этого оказалось для петербуржца мало. Мужчина перекрыл проезд, вышел из машины и с ноги снес боковое зеркало на транспортном средстве жертвы. После этого он сел в “Рендж Ровер” и уехал.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают заявление пострадавшей о данном инциденте.