Можно плавать: на Ремесленной улице затопило подвал жилого дома

На Петроградке еще один дом столкнулся с серьезными коммунальными проблемами.

Жители старого дома на Петроградке сообщили о неожиданных коммунальных проблемах. В многоквартирном доме полностью затопило подвал, а пол на первом этаже искривился под воздействием влаги. В социальных сетях уже появились фотографии проблемного объекта.

Как пишет "Мойка78", речь идет о доме №5 на Ремесленной улице. Жильцы несколько недель жаловались на воду, которая просачивается в подвал. В ЖЭС им пообещали решить проблему, а через какое-то время закрыли подвал. Люди решили, что вода откачана, и им нечего бояться. Однако в начале марта пол на первом этаже здания начал горбиться и трескаться. Оказалось, что коммунальщики только спрятали проблему, а не решили ее. За это время подвал полностью затопило водой.

Жители дома у Серного моста надеются на решение своей проблемы. В соцсетях уже шутят, что для привлечения внимания властей, петербуржцы должны искупаться в этой воде, а видео с плаванием выложить в Сеть.