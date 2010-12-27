В Ленобласти пройдет мотопробег Победы вдоль Дороги жизни

Мотокросс стартует на Пискаревском мемориальном кладбище.

Во вторник, 8 мая, губернатор Александр Дрозденко возглавит ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Мотокросс стартует на Пискаревском мемориальном кладбище. Далее мотоциклисты проедут до мемориала "Рубежный камень" (Ленинградская область, город Всеволожск). Там участники пробега возложат цветы к памятнику "Полуторка" и мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы. Финиш мотопробега состоится у мемориала "Разорванное кольцо" в поселке Коккорево, Всеволожского района.

В Коккорево также состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Для всех участников мотопробега подготовлена программа.

Фото: Pixabay.