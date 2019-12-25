Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с легковушкой на КАД

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 14 июля, в Красногвардейском районе Петербурга произошла серьезная авария, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 11:40 на 103-м километре внешнего кольца КАД мотоциклист столкнулся с автомобилем Chevrolet Orlando под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водителя двухколесного железного коня увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что троллейбус и маршрутка не поделили остановку на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV