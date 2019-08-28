Мотоциклист на бешеной скорости влетел в иномарку на Васильевском острове

Молодой человек перелетел через авто и едва не приземлился на пешехода.

Во вторник, 27 августа, около 19:15 на Большом проспекте Васильевского острова произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №76 Mitsubishi сбил мотоциклиста. В сети появилась видеозапись с места происшествия.

На записи видно, что при совершении левого поворота водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту. В результате молодой человек на Yamaha врезался в автомобиль, перелетел через него и едва не приземлился на проходящего мимо человека.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, в результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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