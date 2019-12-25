Мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском проспекте

Водитель мотоцикла Kawasaki погиб на месте.

В среду на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников погиб байкер. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" в социальной сети "Вконтакте" 17 августа.

Водитель мотоцикла Kawasaki погиб на месте. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют. Как рассказал свидетель, байкер хотел перестроиться из левого ряда в правый, но автомобиль спереди затормозил, и слева машина прижала другое авто. Мотоциклист пытался увернуться и попал под голубую машину.

Фото: Вконтакте / Мотосолидарность ДТП