Мотоциклист перелетел через машину в результате ДТП на Ваське

Достоверной информации о состоянии мужчины нет.

Как стало известно Piter.TV, около 20:40 в воскресенье, 31 мая, на 8-ой линии Васильевского острова, 51, произошло ДТП с мотоциклистом из-за невнимательности.

В распоряжение редакции попала видеозапись момента происшествия. Видно, что водитель авто, по всей видимости, не посмотрев по сторонам, начинает заезжать во двор, когда со встречной полосы на него быстро ехал мотоциклист. Не успев среагировать и избежать столкновения, мужчина врезается в автомобиль и перелетает через капот. В некоторых СМИ появилась информация, что мотоциклист не получил тяжелых травм, однако его мотоцикл превратился в груду металлолома. Достоверной информации пока не поступало.

Ранее мы писали, что на Кронверкском проспекте мотоциклист упал с байка.

Видео: Piter.TV