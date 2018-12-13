Водитель "Газели" не проверил габариты перед въездом под мост.

В пятницу, 24 мая, мост глупости на Ленсоветовской дороге "поймал" новую жертву. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

"Жертвой" стал невнимательный водитель "Газели". О состоянии водителя пока никакой информации нет.

Глазомер сбился шутят горожане

На кадрах видно, что прямо перед мостом есть соответствующий баннер, где написано "Проверь габариты фургона". Кроме того, над переправой плакат "Опасно! Низкий мост, Газель не пройдет!".

Горожане предлагают усилить эффет и совершить некие изменения в сфере предупреждений перед мостом глупости. Находчивые петербуржцы поделились проектом.

Проверку на "глупость" уже не прошли десятки автомобилистов. Чаще всего коварный мост "ловит" грузовички на Софийской улице, там число жертв превысило цифру 160.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские задержали виновника смертельной аварии в Кудрове

Фото:дтп и чп петербург/вк