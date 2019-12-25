Москвичка отдала свою годовалую дочь бомжу

Прокуратура потребовала лишить женщину родительских прав.

В Москве женщина отдала в подземном переходе годовалого ребенка лицу без определенного места жительства.

ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову сообщает, что прокуратура требует лишить 29-летнюю женщину родительских прав. Как стало известно, 16 октября женщина оставила свою годовалую дочь в коляске в подземном переходе метро на Рязанском проспекте бомжу .

О пропаже малышки сообщила совершеннолетняя сестра по отцу. Полицейские нашли ребенка, сейчас девочка находится в больнице. В ходе проверки установлено, что женщина уклонялась от своих родительских обязанностей. Не заботилась о ее здоровье и развитии. В связи с этим в суд направлено исковое заявление о лишении женщины родительских прав.

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