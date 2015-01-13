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Москвич сдал свою дочь охраннику из-за кражи жвачки

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Отец оставил ребенка в "Райкин-плаза" и велел девочке подумать над своим поведением. Сотрудники вызвали полицию.

Многодетный отец оставил свою дочь охраннику после того, как узнал о краже жвачки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Об инциденте стало известно в понедельник, 29 ноября. Мужчина пришел с дочкой в магазин, и та решила украсть жвачку. Отец об этом узнал и решил оставить девочку в торговом центре "Райкин-плаза". Он хотел, чтобы дочка подумала над своим поведением. Сотрудники зала замешкались и решили передать её охранникам торгового центра. После этого они вызвали полицию.

Ребенка был без присмотра менее часа. На родителя составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили, что жители Архангельской области опасаются за свою жизнь из-за стаи волков.

Видео: Telegram/SHOT

Теги: жвачка, кража, отец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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