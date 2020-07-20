Недавно Берлин выступил с обвинением к Москве касательно кибератак на бундестаг.

Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

Крутских подчеркнул, что Россия несколько раз предлагала Берлину провести консультации по теме информационной безопасности. Он также отметил, что подобной инициативой российская сторона выступала и в 2018 году, когда Россия якобы совершила кибератаку на бундестаг. Берлин в одностороннем порядке сорвал эти межведомственный консультации высокого уровня по информационной безопасности. Кроме того, они под различными предлогами продолжают уклоняться от возобновления этого взаимодействия.

Напомним, что недавно МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Берлин не предоставил доказательства причастности России к кибератаке на бундестаг. Лавров добавил, что Россия готова рассмотреть обвинения, если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в хакерских атаках.

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Видео: Youtube/Valdai Club