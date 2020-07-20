Фармацевтические компании AstraZeneca, Valneva, Pfizer и BioNTech получили заказ от правительства страны на изготовление вакцины для защиты граждан.

Великобритания заказала 90 млн вакцин от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма отметил, что нуждающиеся граждане получат ранний доступ к 90 млн доз вакцин. Помимо этого, фармацевтическая компания AstraZeneca предоставит британскому правительству препарат, в котором содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Так им удастся "защитить тех, кто не сможет получить вакцину". Речь идет о страдающих онкологическими заболеваниями и пациентах с ослабленным иммунитетом.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. На сегодняшний день им заболели более 14,2 млн человек. Вирус унес жизни 602 тыс. пациентов.

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Видео: Youtube/BBC