Московский суд нашел нарушения при строительстве школы в Петербурге

Московский суд поддержал ФАС, которая обнаружила нарушения при строительстве школы в Петербурге.

Московский арбитражный суд встал на сторону петербургских антимонопольщиков по аукциону на строительство школы в Северной столице за 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

В августе 2017 года была рассмотрена жалоба на деятельность Фонда капитального строительства и реконструкции Комитета по государственному заказу Петербурга при проведении аукциона на строительство школьного здания.

В ФАС установили, что в процессе аукциона заказчиком было сделано несколько нарушений. Обнаружено, что установлены излишние требования к описанию определенных товаров, которые использовались при потройке.

Однако сам Фонд не согласился с решением суда и хотел обжаловать его в столичном Арбитраже. Однако, московский суд принял сторону ФАС.