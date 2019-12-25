Госпиталь подозревают в закупке защитных средств по завышенной цене.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что московский рэпер снабдил военный госпиталь Петербурга средствами защиты. Об этом сообщает "Фонтанка".

Госпиталь подозревают в закупке защитных средств по завышенной цене. Дело в том, что московский рэпер Антон Ватель, который является владелецем московской компании "Рэд стар", участвовал в соответствующем тендере впервые. В итоге молодой человек выиграл контракт сразу на поставку 500 тысяч костюмов на 1,03 млрд рублей. Отмечается, что в контракте не прописано, какие именно костюмы поставят в петербургскую больницу.

В "Новой газете" заявили, что в Смольном не назвали модель защитных костюмов, которыми снабдили госпиталь.

Ранее мы сообщали о том, что три петербургских компании прошли во второй тур конкурса на лучший архитектурный проект ЦРБ.

Фото:rostec.ru