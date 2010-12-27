Московскому району Петербурга исполнилось 100 лет

Так как этот год юбилейный, в районе будет проведена масштабная работа по благоустройству.

В пятницу, 21 июня, Московский район празднует свое столетие.

Так как этот год юбилейный, в районе будет проведена масштабная работа по благоустройству. В планах благоустройство более 20 дворов, открытие пяти детских садов и одной школы, рекультивация территории бывшего завода "Самсон".

Как рассказал глава Московского района Владимир Ушаков, сейчас на территории работают 11 застройщиков. Решается вопрос о создании спортплощадок: бассейна, манежа.

Сегодня в районе проживают более 350 тысяч человек. К 2020 году население может вырасти до полумиллиона.

Ранее выяснилось, в каком районе Петербурга любят шаверму больше всего.

Фото: Piter.TV