Московская полиция провела обход зарегистрировавшихся на сайтах Навального

Сотрудники полиции требовали объяснений о донатах ФБК*.

Сотрудники правоохранительных органов в штатском навестили дома не менее 20 сторонников оппозиционера Алексей Навального. Об этом сообщает правозащитный медиапроект "ОВД-Информ".

По данным веб-ресурса, полицейские пришли к зарегистрированным на сайтах "Умное голосование" и "Свободу Навальному", которые отправляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией* (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента).

Полицейские приходят в гражданской одежде и представляются уголовным розыском. Силовики требуют объяснений о донатах ФБК*, попадании человека в базу (при этом сами не объясняют, откуда эта база у них). из сообщения "ОВД-Информ"

Отмечается, что сотрудники правопорядка просили одного человека написать заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Ранее Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По версии ведомства, деятельность данной организации была направлена на побуждение людей совершать действия, которые нарушают российское законодательство. Кроме того, полагают в СК, причастные к ней призывали граждан России участвовать в несогласованных акциях, зная, что это влечет за собой ответственность.

Фото: Piter.tv