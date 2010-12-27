Татьяна Москалькова: с жетскими задержаниями митингующих в Петербурге разберется Прокуратура

Аппарат уполномоченного по правам человека в России изучит сведения о жестком задержании митингующих на Невском проспекте.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова пообещала разобраться в ситуации с жесткими задержаниями митингующих представителями закона. Спикер отметила, что все поступившие сообщения с жалобами проверит Прокуратура Петербурга. Степень обоснованности применения физической силы оперативниками установит надзорное ведомство. Об этом сообщает "Интерфакс".

Я получила обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, который считает, что там была применена сила, не адекватная той ситуации, в которой люди были задержаны рассказала Татьяна Москалькова

Также соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы. Информацией об этом поделился глава Совета президента по правам человека Михаил Федотов.

Заодно мы выясним, кто были казаки, НОДовцы, кто еще был, как они туда попали, что они там делали, что делали сотрудники полиции, чтобы предотвратить столкновение между теми и другими заявил спикер

Напомним, что 5 мая в Северной столице и других городах по всей стране состоялись акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального. Митинги проходили под лозунгом "Он нам не царь". Таким способом оппозиционеры решили заявить о своем недовольстве грядущей инаугурацией президента.

