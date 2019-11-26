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В Петербурге мошенники вымогали деньги на помощь тюленям
Сегодня, 21:04
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nadezhda_sib

В Петербурге мошенники вымогали деньги на помощь тюленям

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Для этого была создана фейковая страница "ВКонтакте".

В Фонде друзей балтийской нерпы предупредили о том, что мошенники собирают пожертвования от лица организации. Сообщение об этом появилось в группе Фонда "ВКонтакте".

Фейковая страница с изображением тюленя на аватарке вымогало деньги на помощь животным. 

"Пожертвовать нам можно ТОЛЬКО через наш официальный сайт, либо на расчетный счёт Фонда, указанный на сайте",

― говорится в официальном сообщении. 

После жалоб пользователей страницу заблокировали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом. 

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: тюлени, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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