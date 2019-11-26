В Петербурге мошенники вымогали деньги на помощь тюленям

Для этого была создана фейковая страница "ВКонтакте".

В Фонде друзей балтийской нерпы предупредили о том, что мошенники собирают пожертвования от лица организации. Сообщение об этом появилось в группе Фонда "ВКонтакте".

Фейковая страница с изображением тюленя на аватарке вымогало деньги на помощь животным.

"Пожертвовать нам можно ТОЛЬКО через наш официальный сайт, либо на расчетный счёт Фонда, указанный на сайте", ― говорится в официальном сообщении.

После жалоб пользователей страницу заблокировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом.

Фото: vk.com/sealrescue