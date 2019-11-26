В Петербурге мошенники вымогали деньги на помощь тюленям

В Фонде друзей балтийской нерпы предупредили о том, что мошенники собирают пожертвования от лица организации. Сообщение об этом появилось в группе Фонда "ВКонтакте".
Фейковая страница с изображением тюленя на аватарке вымогало деньги на помощь животным.
"Пожертвовать нам можно ТОЛЬКО через наш официальный сайт, либо на расчетный счёт Фонда, указанный на сайте",
― говорится в официальном сообщении.
После жалоб пользователей страницу заблокировали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом.
Фото: vk.com/sealrescue
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