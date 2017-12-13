Мошенник пытался отобрать квартиру петербуржца в счет "неуплаченного долга"

Аферист из Псковской области попался на мошеннической схеме по "отжиму" квартиры в Северной столице.

Правоохранительные органы Петербурга поймали мошенника, пытавшегося обманным способом отобрать квартиру у петербуржца. известно, что преступник приехал в Северную столицу из Псковской области.

Следствие считает, что 57-летний безработный мужчина изначально заключил с хозяином помещения контракт на займ 3,5 миллиона рублей. Залогом стала жилплощадь. Документ подписан в декабре 2015 года. По факту, обещанных денег жертва так и не получила, однако, с нее стали требовать вернуть эти денежные средства. Когда стало понятно, что возвращать нечего, мошенник решил забрать себе квартиру по улице Демьяна Бедного, дом 2 корпус 2. В судебном порядке у пострадавшего пытались “отжать” недвижимость. Разбирательство длилось с конца апреля 2016 года. Однако, обман истца удалось выявить.

Днем 25 февраля злоумышленника поймали оперативники из уголовного розыска. Теперь приезжему грозит уголовный срок. Следствие уверено, что у подозреваемого были сообщники. В настоящее время их разыскивают. Главный фигурант дела находится в заключении под стражей.

