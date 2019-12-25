Петербуржца отправили на лечение после убийства полковника в Москве

Экспертиза установила, что петербуржец страдает психическим расстройством.

Мосгорсуд назначил принудительное лечение петербуржцу Сергею Григорьеву, который убил работника Следственного комитета у входа в ГУ ведомства в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, экспертиза установила, что петербуржец страдает психическим расстройством.

Напомним, 1 октября прошлого года Григорьев с ножом напал на полковника Следкома Владислава Капустина в Москве. Мужчина скончался после полученных травм. На следующий день Григорьева задержали, свою вину он признал. При этом он состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Также в начале января завершилось расследование убийства следователя в поселке Архангельское Московской области.

Фото: Piter.TV