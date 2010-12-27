Моряки и полярники: в Петербурге на удаленных ИК проголосовали 1822 человека

Глава петербургского избиркома рассказал о работе удаленных участков в День выборов 2018.

В Санкт-Петербурге помимо районных участков для голосования работает несколько удаленных и мобильных участков. Об этом на брифинге в Доме журналиста рассказал глава городского избиркома Виктор Панкевич. Он заявил, что 3 участка открыты на вокзалах и в аэропорту, еще 3 - в следственных изоляторах. В городе также действует участок для лиц без определенного места жительства,

Кроме того, традиционно работают точки для голосования на кораблях, которые находятся в плавании, и на полярных станциях. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на них уже успешно проголосовали 1822 человека. Моряки и полярники получили возможность досрочного выбора, так что эта статистика была подсчитана к утру 18 марта.

Ранее мы писали, что На избирательных участках в Петербурге работает около 10 000 наблюдателей.