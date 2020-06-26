Морские пехотинцы Великобритании испытали реактивные ранцы

Королевская морская пехота Великобритании испытала новые реактивные костюмы. Об этом сообщает Sputnik News.
Испытания прошли в рамках военных учений по морской посадке. Его сняли на несколько камер и опубликовали в YouTube. Производством реактивных ранцев занималась компания Gravitiy Industries.
На опубликованной записи пехотинцы британской армии взлетают над кораблем HMS Tamar. За считанные секунды несколько человек переместились из лодок на борт корабля с помощью ранца. В Gravitiy Industries отметили, что их костюмы могут находиться в состоянии полета около восьми минут, максимальная скорость в воздухе составит 90 км/ч.
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Видео: YouTube / Gravity Industries
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