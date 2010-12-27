В Петербурге в субботу воздух прогреется до +18

Также возможны кратковременные дожди.

В Санкт-Петербурге продолжает держаться совсем не июльская погода. В ночь на 13 июля и днем петербуржцам пообещали кратковременные дожди. Об этом сообщили в МЧС.

Ночью столбик термометра не поднимется выше +9 до +11 градусов. В течение дня воздух сможет прогреться максимально до +18 градусов. Также ожидается северо-западный и западный ветер порывами до 8 метров с секунду. Атмосферное давление меняться не будет.

Накануне Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода .

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