Бизнесмен Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Бизнесмен рассказал, что он против введения автаркии.

Разговоры о возможности введения автаркии являются искусственными, уверен глава "Северстали" Алексей Мордашов. Российская экономика не может развиваться в полной изоляции. Такое мнение Мордашов высказал на Гайдаровском форуме.

Бизнесмен рассказал, что он против введения автаркии (характерно замкнутое существование финансового сектора), так как для России такой экономический режим является максимально невыгодным.

Если внешнеэкономическая деятельность прекратится, то российская экономика сразу же "сожмется" в два раза. Алексей Мордашов, глава "Северстали"

Бизнесмен отметил, что отсутствие экспорта сильнее всего ударит по машиностроению, добывающей отрасли, машиностроению. Также потребители столкнутся с нехваткой привычных продуктов иностранного происхождения.

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Видео: YT / РАНХиГС