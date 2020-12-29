Бизнесмен Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Разговоры о возможности введения автаркии являются искусственными, уверен глава "Северстали" Алексей Мордашов. Российская экономика не может развиваться в полной изоляции. Такое мнение Мордашов высказал на Гайдаровском форуме.
Бизнесмен рассказал, что он против введения автаркии (характерно замкнутое существование финансового сектора), так как для России такой экономический режим является максимально невыгодным.
Если внешнеэкономическая деятельность прекратится, то российская экономика сразу же "сожмется" в два раза.
Алексей Мордашов, глава "Северстали"
Бизнесмен отметил, что отсутствие экспорта сильнее всего ударит по машиностроению, добывающей отрасли, машиностроению. Также потребители столкнутся с нехваткой привычных продуктов иностранного происхождения.
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Видео: YT / РАНХиГС
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Кто получает сливки от того что сталь подорожала с 40тр до 72 тр ? народ?)))
Вы послушайте что говорят все у кого бизнес завязан на покупке-обработке или продаже-перепродаже металла, все непонимают- почему производя сталь в России, краску в России у нас вдруг профлист дорожает на 50%. уголок-труба металлические тоже самое, это с лета по январь 21г.
Народ смотрит в рот северстали и власти и тихо о....т что вы там вместе чудите)))
Что там на гайдаровском форуме можно обсуждать как ещё украсть у народа России разграбили страну и легли под дядю сэма,ну а теперь рассказывают как что где Когда.
Если наши бизнесмены живут за границей, а грабят ресурссы России, то конечно их воровской бизнес сожмется в два раза.
Вынужден повториться: Проходили и успешно! Так быстро забывать - себя наказывать.
Проходили! Что-то быстро слишком забывать стали..
Надоели эти бизнесмэны, наворовали бабла и теперь рассуждают о чем то. Может лучше бизнес не выводить в офшоры, алё, гараж??
Это ты путину говоришь?