Moody’s прогнозирует риски для российского рынка ипотеки

Нагрузка на новых заемщиков может увеличиться из-за роста цен на недвижимость.

Международное рейтинговое агентство Moody"s заявило, что рост цен на недвижимость в России может увеличить долговую нагрузку на заемщиков, по вновь выданным ипотечным кредитам. Это произойдет при условии сохранения низких реальных доходов населения.

Аналитики считают, что рост ипотечного кредитования в РФ замедлится с 21% в 2020 году до 15% в 2021 году. Одной из причин станет завершение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Другим поводом к замедлению может стать повышение ключевой ставки ЦБ РФ. При этом рост ипотечного кредитования внушительными темпами вместе со снижением доступности жилья может нести риски для крупных банков. Имеются ввиду государственные банки, дочерние представительства иностранных банков (Росбанк и Райффайзенбанк) и крупнейший частный банк Альфа-банк.

Доступность жилья в России ухудшается из-за разрыва между доходами населения и ценами на квартиры.

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