Монеточка отменила свое выступление на “Нашествии” 

Мероприятие пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области.

Монеточка отменила свое выступление на фестивале "Нашествие". Певица выложила пост ВКонтакте с извинениями. Причины, по которым она отменила свое выступление, пока незвестны.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. "Нашествие" является крупнейшим мероприятием, проводимым с 1999 года. С 2013-го организаторы фестиваля сотрудничают с Минобороны. Ведомство проводит там показательные выступления и выставки военной техники. Как отметили организаторы праздника , Монеточка отменила свое выступление еще месяц назад, но это никак не повлияет на сотрудничество с певицей.

Фото: "монеточка" / ВК.