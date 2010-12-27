Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Новости шоу-бизнеса России
Монеточка отменила свое выступление на “Нашествии” 
Сегодня, 15:42
0
alexandra08
130

Монеточка отменила свое выступление на “Нашествии” 

0
 
 

Мероприятие пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. 

Монеточка отменила свое выступление на фестивале "Нашествие". Певица выложила пост ВКонтакте с извинениями. Причины, по которым она отменила свое выступление, пока незвестны.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. "Нашествие" является крупнейшим мероприятием, проводимым с 1999 года. С 2013-го организаторы фестиваля сотрудничают с Минобороны. Ведомство проводит там показательные выступления и выставки военной техники. Как отметили организаторы праздника , Монеточка отменила свое выступление еще месяц назад, но это никак не повлияет на сотрудничество с певицей.

Фото: "монеточка" / ВК.

Теги: земфира гречка монеточка , монеточка , нашествии
Категории: Новости шоу-бизнеса России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5