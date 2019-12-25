Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Причина перевода в самовольном захвате монастыря Сергием.

Монахинь из Среднеуральского монастыря, который захватил лишённый сана схиигумен Сергий, перевели в другие обители. Такое решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Причина перевода в самовольном захвате монастыря Сергием, совершение в нём "кощунственных" богослужений.

Это делает невозможным там прохождение монашеского послушания. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Он добавил, что монахиням следует избавиться от пагубного влияния Сергия, который "отравляет души". По его словам, им нужно вернуться "к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь".

Ранее участников служений схимонаха Сергия отлучили от церкви. Об этом сообщил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он выступил с обращением, в котором расценил участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия в Среднеуральском женском монастыре как предательство.