Участников служений схимонаха Сергия отлучили от церкви

Об этом сообщил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Он выступил с обращением, в котором расценил участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия в Среднеуральском женском монастыре как предательство. Оно было размещено на сайте Екатеринбургской епархии. Митрополит Кирилл подчеркнул, что таким поступком люди "сами себя отлучили от церкви".

Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к таинствам исповеди и причащения – вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство христовой церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения

Напомним, в апреле появилась видеозапись, на которой Сергий призывал людей посещать храмы, а эпидемиологическую ситуацию называл "псевдопандемией".

После этого он был оштрафован в рамках административного дела и в дальнейшем отстранен от проповедей. Сергий нарушил и этот запрет, после чего оказался запрещен в служении. Церковный суд лишил его сана, приговор был утвержден патриархом.

Видео: YT / Всеволод Могучев

