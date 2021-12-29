За несколько минут до крушения вертолет начал отставать от соседних бортов.

Момент падения вертолета Ми-8 в Ульяновской области записали на видео. Ролик появился в социальных сетях днем 29 января. Кадры сделаны очевидцем, который заметил странное поведение экипажа воздушного судна. На видео зафиксировано, что в небе летела группа вертолетов, включая и пострадавший борт. Незадолго до падения он начал постепенно отставать от коллег в соседних вертолетов, а также отклоняться в разные стороны.

Ранее в прессе также появилась запись с места падения Ми-8. На кадрах запечатлено, что у воздушного судна оторвана хвостовая часть. Экстренные служба заметили, что из вертолета вылилось топливо. Но при этом горючее не разгорелось.

Напомним, что ЧП произошло вечером 28 января. Российский Ми-8 рухнул на лед реки. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Дубки. В результате трагедии погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. Пострадавшими считаются 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров. Пациенты имеют травмы различной степени тяжести.

Погиб один из членов экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета.

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