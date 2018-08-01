Видео: на набережной Кутузова студенты попали под лавину

На видеозапись попал момент с обрушением снега на головы прохожих.

В Центральном районе Петербурга глыба снега обрушилась на местных жителей. Инцидент произошел днем 11 февраля по набережной Кутузова. Проезжающим мимо водителям удалось записать на камеру видеорегистратора, как огромная масса зимних осадков падает на группу из нескольких человек.

Молодые люди не успели отбежать. Однако, как отмечают очевидцы, серьезных травм они не получили. После обрушения, все пострадавшие смогли самостоятельно передвигаться.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб