Момент ДТП с микроавтобусом в центре Омска попал на видео

Авария произошла накануне, 8 ноября, в 10ом часу вечера. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения.

В сети появилось видео с камеры уличного видеонаблюдения, в объектив которой попало ДТП на пересечение улиц Герцена и Яковлева.

На опубликованных кадрах видно, что в 21 час 18 минут по Герцена загорается запрещающий красный сигнал светофора. Автомобиль, который находился на первой полосе, тормозит у светофора. Следующая за ним машина объезжает стоящее авто и выезжает по второй полосе на перекресток. В этот момент туда же с улицы Яковлева на зеленый вылетает микроавтобус и буквально сносит легковушку.

Удар был достаточно сильным, и легковушку выносит за пределы проезжей части. После чего, ударившись в дорожный знак, машина останавливается. Самый сильный удар пришелся на дверь со стороны водителя. Судя по кадрам, в микроавтобусе кроме водителя никого не было. С заднего сиденья легковушки вышел человек и бодро прошелся к водителю микроавтобуса. В социальных сетях очевидцы пишут, что водитель легкового авто пострадал и первое время находился в шоковом состоянии.

Видео: smotriomsk