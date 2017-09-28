Молоковоз перегородил Мурманское шоссе в обоих направлениях

На Мурманском шоссе перевернулся молоковоз.

Недалеко от развязки в сторону Санкт-Петербурга упал молоковоз, что послужило причиной пробки в обоих направлениях. Транспортное средство развернуло так, что оно столкнулось с разделяющими движение леерами и перекрыло полосы.

На место аварии прибыли пожарные, никто не пострадал, других участников аварии не обнаружено.

Точная причина крушения молоковоза устанавливается, пока известно только то, что причиной такого разворота послужило резкое торможение на скорости. Автолюбители выдвигают свои версии как и о неправильных действиях водителя, так и о том, что его могли подрезать.

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