Молодой петербуржец избил свою бывшую девушку около подъезда

Пострадавшая написала заявлению в полицию на обидчика.

Молодой петербуржец избил свою возлюбленную за то, что она ушла от него. Мужчина напал на девушку, когда та выходила из подъезда. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале Mash.

Злоумышленник подкараулил подругу, а затем повалил на землю и жестоко отлупил ее.

Пострадавшая не стала закрывать глаза на поступок обидчика. Она написала на него заявлению в полицию. Теперь парню грозит статья "Угроза убийства".

Ранее на Piter.tv: на уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой.

Видео: Mash