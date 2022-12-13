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Молодой петербуржец избил свою бывшую девушку около подъезда

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Пострадавшая написала заявлению в полицию на обидчика.

Молодой петербуржец избил свою возлюбленную за то, что она ушла от него. Мужчина напал на девушку, когда та выходила из подъезда. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале Mash.

Злоумышленник подкараулил подругу, а затем повалил на землю и жестоко отлупил ее. 

Пострадавшая не стала закрывать глаза на поступок обидчика. Она написала на него заявлению в полицию.  Теперь парню грозит статья  "Угроза убийства".

Ранее на Piter.tv: на уроке труда в Волхове школьник раздробил себе пальцы циркулярной пилой.

Видео: Mash

Теги: избил девушку, напал на возлюбленную, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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