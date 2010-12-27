Молодой американец изнасиловал и убил 5-летнюю племянницу

21-летнего практически сразу задержали и он показал, где спрятал тело родной племянницы.

В США молодой парень изнасиловал, а затем убил родную пятилетнюю племянницу.

Сообщается, что в одном из частных домов в штате Юта пропала 5-летняя девочка. Во время поисков были обнаружены следы крови во дворе, затем была найдена одежда в крови и нож со следами крови. Подозрение пало на родного дядю девочки. 21-летний изверг показал, где спрятал тело убитой малышки.

Экспертиза показала, что малышка перед смертью была изнасилована.

Накануне Piter.TV рассказывал, что в Германии бывший медбрат, убивший от скуки 85 пациентов, получил пожизненный срок.