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Молодой американец изнасиловал и убил 5-летнюю племянницу
Сегодня, 9:47
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MShaffter

Молодой американец изнасиловал и убил 5-летнюю племянницу

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21-летнего практически сразу задержали и он показал, где спрятал тело родной племянницы.

В США молодой парень изнасиловал, а затем убил родную пятилетнюю племянницу.

Сообщается, что в одном из частных домов в штате Юта пропала 5-летняя девочка. Во время поисков были обнаружены следы крови во дворе, затем была найдена одежда в крови и нож со следами крови. Подозрение пало на родного дядю девочки. 21-летний изверг показал, где спрятал тело убитой малышки.

Экспертиза показала, что малышка перед смертью была изнасилована.

Накануне Piter.TV рассказывал, что в Германии бывший медбрат, убивший от скуки 85 пациентов, получил пожизненный срок.

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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