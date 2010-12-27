Молодежь Петербурга сдаст кровь в Смольном‍ 20 апреля

В Петербурге в Национальный день донора пункт крови будет находится на базе поликлиники администрации Петербурга.

В Смольном на 20 апреля, в Национальный день донора придет молодежь, чтобы сдать кровь. В воплощении совместного донорского проекта будут задействованы все ресурсы Службы крови Санкт-Петербурга.

Для приема доноров в этот день будут работать 11 стационарных пунктов переливания крови. Кроме того, подготовят три мобильных комплекса заготовки донорской крови. Стоит отметить, что донорами 20 апреля станут студенты петербургских университетов, а также молодые чиновники представители различных общественных и благотворительных организаций, журналисты и известные петербуржцы.

Мобильный пункт приема донорской крови расположится на базе поликлиники администрации Северной столицы.