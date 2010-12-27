Актеры Петербурга поборятся за "Кубок Гертруды"

Студенты продемонстрируют свою миниатюры в рамках Международного дня театра.

Международный день театра в Санкт-Петербурге начнется с соревнования под названием "Кубок Гертруды". Как сообщают организаторы, турнир для студентов состоится сегодня, 26 марта.

Стоит отметить, что розыгрыш Кубка стал уже ежегодным событием. Первый турнир прошел в Северной столице в 2002 году. Для начинающих актеров – это хорошая возможность продемонстрировать себя во всей красе, а главное, привлечь к своей персоне внимание режиссеров.

Свои творческие зарисовки и миниатюры сегодня представят студента курсов Григория Козлова, Семена Спивака, Льва Эренбурга, Александра Исакова, Сергея Бызгу, а также актера Академического театра комедии им. Н. Акимова и театра "АРТ"

В нынешнем году во главе жюри находится ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова. Денежные призы ждут тройку победителей. Так, обладатель первого места получит 50 тыс. рублей, а за второе и третье студенты получат по 25 тыс. рубелей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров стал председателем движения "Открытая Россия".