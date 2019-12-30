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Молодежный театр на Фонтанке празднует юбилей
Сегодня, 9:56
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Молодежный театр на Фонтанке празднует юбилей

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Театру исполняется 40 лет.

Первые репетиции Молодежного театра на Фонтанке, ранее носившего название "Ленинградский молодежный театр" прошли в 1979 году, а уже 18 января 1980-го спектаклем "Сто братьев Бестужевых" по пьесе Бориса Голлера стартовал первый сезон. 

Сегодня театр является единым культурным пространством, состоящим из двух сцен и "зеленого фойе" – Измайловского сада. 

Каждый петербуржец и гость Северной столицы может лично поздравить театр с 40-летием. Открытки с поздравлениями можно опустить в специальный почтовый ящик, установленный рядом со скульптурой "Петербургский ангел". 

Ранее мы сообщали, что пьесу Александра Вампилова "Утиная охота" зрители увидят в новом исполнении.

Фото: PiterTV

Теги: день рождения, молодежный театр на фонтанке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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