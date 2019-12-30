Молодежный театр на Фонтанке празднует юбилей

Театру исполняется 40 лет.

Первые репетиции Молодежного театра на Фонтанке, ранее носившего название "Ленинградский молодежный театр" прошли в 1979 году, а уже 18 января 1980-го спектаклем "Сто братьев Бестужевых" по пьесе Бориса Голлера стартовал первый сезон.

Сегодня театр является единым культурным пространством, состоящим из двух сцен и "зеленого фойе" – Измайловского сада.

Каждый петербуржец и гость Северной столицы может лично поздравить театр с 40-летием. Открытки с поздравлениями можно опустить в специальный почтовый ящик, установленный рядом со скульптурой "Петербургский ангел".

Ранее мы сообщали, что пьесу Александра Вампилова "Утиная охота" зрители увидят в новом исполнении.

Фото: PiterTV