Молодежный Крестный ход перекроет движение транспорта в Петербурге

Центр Петербурга перекроют из-за молодежного Крестного хода.

С часу дня 15 февраля в Петербурге вводятся ограничительные меры на парковку в центре города. Такое решения приняла администрация района в связи с проведением в субботу молодежного Крестного хода.

С 10 утра 17 февраля на главную улицу Северной столицы выйдет православные активисты. Уже установлен точный маршрут следования. Молодежь начнет шествие с Феодоровского собора, а затем через Мирогородскую улицу дойдут до площади Александра Невского.

Ради проведения санкционированного Крестного хода с 23 часов 15 февраля до часа дня 17 февраля и стоянка автомобилей, и проезд на Миргородской будет запрещен. Перекроют улицу, начиная от участка дороги с Полтавской до Харьковской, с Харьковской до Тележной и от Харьковской до Чернорецкого переулка.

